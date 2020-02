Facebook e Microsoft cancelam participação em eventos por temor com coronavírus

PUBLICIDADE 

As gigantes de tecnologia Microsoft e Facebook cancelaram planos de participar em importantes eventos do setor nos próximos meses. Com isso, elas se somam a uma crescente lista de companhias que restringem viagens de funcionários em resposta ao surto de coronavírus.

O Facebook informou nesta quinta-feira, 27, que não realizará sua conferência anual de desenvolvedores em maio em San Jose, na Califórnia.

No ano passado, mais de 5 mil pessoas foram ao evento. A empresa planeja substituir a conferência por eventos locais, videoconferências e conteúdo transmitido por streaming.

Anteriormente, o Facebook havia desistido de participar em uma conferência anual de desenvolvedores da indústria de videogames conhecida como GDC, prevista para meados de março.

A Microsoft, por sua vez, afirmou nesta quinta-feira que não mais participará da GDC, também citando a cautela global no setor de saúde. No ano passado, o evento teve 29 mil participantes, segundo a organizadora Informa PLC.

Outras empresas, como Sony, Electronic Arts e Unity Technologies, também informaram que não participarão do GDC neste ano.

Estadão Conteúdo