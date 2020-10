EUA: Trump tuíta de hospital após ser internado: “Estou bem, eu acho”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se manifestou pela primeira vez, após ser internado no hospital militar Walter Reed, na noite de ontem, diagnosticado com a covid-19. Pelo Twitter, o republicano publicou na madrugada deste sábado (horário de Brasília) a seguinte mensagem: “Estou bem, eu acho. Obrigado a todos!”.

Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!!

Antes de ser encaminhado ao hospital, que fica nos arredores de Washington, Trump já havia publicado um vídeo, na mesma rede social, dizendo que “achava que estava muito bem” e que a internação foi feita para garantir que “tudo dê certo”.

Apesar de estar internado, Trump não passou o exercício do cargo para o vice-presidente Mike Pence. Em plena campanha eleitoral pela reeleição, o presidente americano vai despachar diretamente do hospital.

O seu adversário, o democrata Joe Biden, desejou melhoras a Trump e à primeira-dama Melania, que também testou positivo para o novo coronavírus. “Jill (mulher de Biden) e eu enviamos nossos votos para uma pronta recuperação ao presidente Trump e à primeira-dama Melania Trump. Vamos continuar rezando pela saúde e segurança do presidente e sua família”, escreveu Biden no Twitter.

Jill and I send our thoughts to President Trump and First Lady Melania Trump for a swift recovery. We will continue to pray for the health and safety of the president and his family.

— Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020