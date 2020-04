EUA tem mais de mil novas mortes por coronavírus;número desacelera no Reino Unido

PUBLICIDADE 

Os Estados Unidos registraram mais de 33 mil novos casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o número total de infecções do país para mais de 312 mil desde o início do surto, de acordo com dados compilados pela Universidade Johns Hopkins. O levantamento aponta também para um crescimento de mais de mil no número de vítimas da doença no período, alcançando 8.500 mortes no total.



No Estado de Nova York, epicentro da doença no país, pela primeira vez o registro de novas mortes foi menor em relação ao dia anterior, com 594 vítimas reportadas ontem, ante 630 na sexta-feira. O governador, Andrew Cuomo, afirmou em entrevista coletiva diária que o Estado pode estar chegando no ápice do surto. Ele disse, ainda, que mais mil médicos federais vão chegar ao Estado, 325 deles ainda neste domingo.



No Reino Unido, caiu ontem para 621 o número de novas vítimas em 24 horas, totalizando 4.934 mortos desde o início do surto no país, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde neste domingo. Até esta manhã, mais de 195 mil pessoas haviam sido testadas, sendo que 47.806 testes deram positivo. Na sexta-feira, o Reino Unido havia registrado o pico de 708 mortes em 24 horas, tornando-se o quarto país com mais vítimas da doença no mundo.



No Irã, a propagação da doença se desacelerou pelo quinto dia consecutivo, com novos 2.483 casos confirmados, o menor número desde o pico de 3.111 contágios em 31 de março. Nas últimas 24 horas, a doença matou 151 pessoas no país, elevando o número total de mortos para 3.603, de acordo com o porta-voz do Ministério da Saúde, Kianouche Jahanpour.



Cingapura alcançou o registro máximo de aumento de casos diário, com 120 novas pessoas infectadas identificadas. O país colocou cerca de 20 mil trabalhadores em quarentena, segundo informou a Reuters.



Na Holanda, autoridades locais informaram neste domingo que o número de óbitos causados pelo novo coronavírus aumentou em 115 para 1.766. Em relação às infecções confirmadas, a quantidade aumentou em 1.224, totalizando 17.851, segundo informado neste domingo pelo Instituto Holandês de Saúde Pública



Em Portugal, a quantidade de mortos está em 295, com 29 novas mortes registradas nas últimas 24 horas.

Estadão Conteúdo