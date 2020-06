Estátua do padre António Vieira é vandalizada em Lisboa

PUBLICIDADE

GIULIANA MIRANDA

LISBOA, PORTUGAL

O movimento global de protestos contra estátuas associadas ao racismo é à escravidão chegou a Portugal, país que dominou o tráfico negreiro durante séculos. Uma estátua do padre António Vieira, bem no centro de Lisboa, foi vandalizada na madrugada de quinta-feira (11). O monumento recebeu um banho de tinta vermelha e teve a palavra “descoloniza” grafitado em sua base.

Um dos mais influentes padres jesuítas do século 17, António Vieira (1608-1697) passou um longo tempo no Brasil, com atuação forte na catequização de indígenas. Foi também escritor e é conhecido ainda hoje por uma série de sermões.

Uma corrente de historiadores costuma atribuir a ele, paralelamente à relativa “defesa” dos indígenas contra a escravização, uma certa condescendência com o trabalho forçado dos africanos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O padre António Vieira atribuía o comércio de escravos a um grande milagre de Nossa Senhora do Rosário porque, segundo ele, tirados da barbárie e do paganismo na África, os cativos teriam a graça de serem salvos pelo catolicismo no Brasil”, escreve Laurentino Gomes, em um trecho do livro Escravidão, lançado em 2019.

Instalada em 2017 no largo Trindade Coelho, no coração de Lisboa, a estátua do padre António Vieira, que aparece rodeado de três crianças indígenas, esteve desde o início imersa em polêmicas.

No dia da inauguração, em junho daquele ano, houve tensão entre dois grupos de manifestantes. Enquanto uma ala desejava fazer um protesto contra o monumento, justamente devido à sua ligação ao passado escravocrata, representantes de um grupo neonazista impediram a manifestação.

A Câmara Municipal de Lisboa (equivalente a prefeitura) já limpou o monumento. A polícia agora está investigando o caso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A vandalização da estátua rapidamente gerou reações nas forças políticas portuguesas, especialmente nos partidos à direita.

Líder do partido de direita CDS, Francisco Rodrigues dos Santos comparou a pintura da estátua a um ataque terrorista a sítios arqueológicos perpetrados pelo Estado Islâmico.

“Não há diferença alguma entre a dinamitação dos Budas de Bamiyan pelos Talibãs, a destruição do museu de Mossul e de Palmira pelo Estado Islâmico e a onda de vandalismo e terrorismo cultural que parece ter agora chegado a Portugal, pela mão cobarde de uma certa extrema-esquerda que não dá a cara”.

Líder do partido de extrema direita Chega, o deputado André Ventura chamou os manifestantes de marginais “perpetrando ações vergonhosas” contra a história de Portugal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O PCP (Partido Comunista Português) divulgou uma nota em que diz condenar o ato.

“Importa não permitir que este ato sirva para animar e inculcar na sociedade portuguesa um clima de conflitualidade racial sem sentido, iludindo o que o colonialismo representou do ponto de vista econômico e de classe em toda a dimensão”, afirmam os comunistas.

No início da semana, quando a discussão sobre raça e preconceito também se intensificou em Portugal, na esteira do movimento mundial causado pelo assassinato de George Floyd, no EUA, a declaração do líder do principal partido de oposição no país causou polêmica.

Em uma entrevista à emissora TVI, Rui Rio, líder do PSD (Partido Social Democrata), segunda maior bancada do Parlamento, afirmou que “não há racismo na sociedade portuguesa”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao comentar uma manifestação antirracista ocorrida em Portugal, Rui Rio atribuiu o protesto a forças políticas de esquerda.

“Ainda entendo na América, onde aquilo aconteceu, agora aqui em Portugal, mas a que propósito? Ainda ficamos é racistas com tanta manifestação antirracista, não noto isso na sociedade portuguesa, não há racismo na sociedade portuguesa”, afirmou.

Nos últimos anos, Portugal tem discutido mais abertamente as questões raciais e o papel do país no tráfico internacional de pessoas escravizadas. Mesmo assim, discutir racismo na sociedade portuguesa ainda é um tabu.

Como o país não tem uma questão sobre raça incluída em seu censo, não é possível saber com clareza quantos negros existem no país.

Em 2017, um inquérito do European Social Survey, feito em 20 países, mostrou que a sociedade portuguesa tem elevado grau de racismo.

As informações são da FolhaPress