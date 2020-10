Em dia de novo recorde de casos, máscara obrigatória passa a valer em Portugal

PUBLICIDADE

Giuliana Miranda

Lisboa, Portugal

O uso obrigatório de máscaras nas ruas de Portugal começou a valer nesta quarta-feira (28), dia em que o país bateu um novo recorde diário de novos casos de Covid-19, com 3.960 infectados confirmados.

A medida é válida para os momentos em que não for possível fazer distanciamento físico. A proteção facial passa a ser exigida para pessoas a partir dos 10 anos, com algumas exceções, como portadores de problemas de saúde incompatíveis com o uso de máscara.

O não cumprimento da medida pode render multa de até 500 euros (cerca de R$ 3.350).

Inicialmente, a decisão tem validade de 70 dias.

O primeiro-ministro, o socialista António Costa, convocou uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros para o próximo sábado (31). O governo não descarta decretar novas restrições de mobilidade no país.

Outros países europeus, como a França e a Espanha, adotaram a estratégia de toques de recolher noturnos. O objetivo é manter a economia em funcionamento, mas evitando situações de confraternização entre a população.

A Comissão da Proteção Civil do Porto anunciou que vai pedir que o governo português decrete um toque de recolher obrigatório no distrito.

Nas últimas semanas, em meio ao aumento significativos de caso em toda a Europa, Portugal já vinha endurecendo as medidas de restrição de circulação e de reunião de pessoas.

Atualmente, o país só permite, em situações de confraternização, grupos de até 5 pessoas.

Para reduzir a circulação no próximo fim de semana, quando se celebra os dias de Todos os Santos e de finados, tradicional período de viagens e visitas a cemitérios, as autoridades portuguesas proibiram que os cidadãos saiam das cidades em que residem.

Desde o início da pandemia, Portugal registrou 128.392 casos do SARS-CoV-2, com 2.394 mortes.

As informações são da Folhapress