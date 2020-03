Coronavírus: mortes no Irã sobem para 54; Austrália e Tailândia registram casos

PUBLICIDADE 

Irã divulgou neste domingo dados atualizados de infectados e mortos pelo novo coronavírus em todo o país, elevando o número de vítimas fatais para 54, enquanto o número de casos confirmados subiu mais de 60%, para 978 pessoas. O vírus já infectou mais de 86 mil pessoas em todo o mundo e causou mais de 2,9 mil mortes desde o surgimento, na China. O Irã tem o maior número de mortos no mundo fora do território chinês.



Os novos números representam mais 11 mortes do que as relatadas no sábado e 385 novos casos de infecções. Dos 385 casos confirmados recentemente, 170 estão em Teerã, onde escolas e cinemas permaneceram fechados pela segunda semana. Os ônibus públicos e o metrô ainda estão em operação, mas estão sendo desinfetados diariamente.

Austrália e Tailândia

A Austrália anunciou a primeira morte por coronavírus em seu território neste domingo, horas depois de os EUA confirmarem que uma pessoa infectada pelo vírus morreu no estado de Washington. Outro país a informar sua primeira vítima fatal por Covid-19 foi a Tailândia, mais de um mês após se tornar a primeira nação fora da China a reportar a infecção. Ao longo do fim de semana, Armênia, Irlanda, Luxemburgo, Equador e Catar relataram suas primeiras infecções.