Coronavírus atinge o Reino Unido

Duas pessoas na Inglaterra foram diagnosticadas com o coronavírus Wuhan.

Os pacientes são membros da mesma família e se tornaram os primeiros ingleses a serem diagnosticados desde o início do surto no início do ano.

O professor Chris Whitty, diretor médico da Inglaterra, disse: ‘Podemos confirmar que dois pacientes na Inglaterra, que são membros da mesma família, testaram positivo para coronavírus.

“Os pacientes estão recebendo atendimento especializado do NHS e estamos usando procedimentos de controle de infecção testados e comprovados para impedir a disseminação do vírus.

O NHS está extremamente bem preparado e acostumado a gerenciar infecções e já estamos trabalhando rapidamente para identificar os contatos que os pacientes tiveram, para evitar uma maior disseminação.

“Estamos nos preparando para casos britânicos de novos coronavírus e temos medidas robustas de controle de infecções para responder imediatamente. Continuamos a trabalhar em estreita colaboração com a Organização Mundial da Saúde e a comunidade internacional, à medida que o surto na China se desenvolve para garantir que estamos prontos para todas as eventualidades. ‘ As informações são do Daily Mail.