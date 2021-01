Como editar vídeos de forma simples, online e gratuita?

PUBLICIDADE

Precisa de ajuda para editar o seu vídeo? Veja como fazer isso online e sem pagar nada!

Há apenas alguns anos, os únicos que conseguiam editar filmes e vídeos eram fotógrafos profissionais ou aqueles que se aventuravam em programas de computador como o famoso Windows Movie Maker.

Porém, com o avanço da tecnologia e o crescimento do acesso à internet, computadores e celulares, isso mudou! Qualquer pessoa pode utilizar um editor de vídeo e produzir os seus próprios filmes caseiros.

Essa possibilidade permitiu com que muitos pudessem começar a viralizar nas redes sociais produzindo e editando vídeos próprios. Foi assim que Whindersson Nunes começou o seu canal no YouTube. Hoje em dia, o humorista tem mais de 41 milhões de inscritos.

Além disso, os vídeos estão em alta também para aqueles que desejam divulgar serviços e produtos online. Se você precisa de ajuda em como editar seus vídeos, veja 6 dicas que podem te inspirar:

1 – Busque referências

Seja para divulgar um produto ou para “vender” a sua imagem, é preciso ter referências sobre o que você deseja passar para o seu público. Por isso, é essencial buscar por inspirações e modelos que já estejam consolidados e encontrar os diferenciais que podem ser aplicados ao seu vídeo.

Uma boa opção é seguir canais e páginas de pessoas ou marcas que você admira, além de acompanhar o trabalho feito por profissionais da área. Com isso, você pode acompanhar quais são os estilos mais utilizados e como eles foram produzidos.

Assim, será muito fácil entender o que você pode aproveitar e como dar o seu toque especial à edição.

2 – Faça um roteiro

Para evitar que você fique atrapalhado ou deixe de lado cenas importantes, tente preparar um roteiro antes da edição. Dessa forma, você pode assistir aos vídeos escolhidos, ver quais são os melhores ângulos, analisar quais cenas se encaixam melhor e qual sequência que dará mais destaque para a informação que você deseja passar.

3 – Corte tudo que não acrescenta

Apesar dos vídeos estarem em alta, ninguém quer assistir a produções longas e que não apresentam informações interessantes. Por isso, durante o roteiro corte tudo que não acrescenta valor à mensagem que você quer transmitir. Veja alguns exemplos de cenas que podem ser cortadas:

Assuntos redundantes;

Diálogos repetitivos;

Imagens vagas;

Cenas que fogem à temática do vídeo.

Após isso, você conseguirá destacar os fatos de maior importância e que aumentarão as chances do seu vídeo ser reconhecido e viralizar.

4 – Garanta a qualidade da captação

Não há edição sem captação de vídeo. Por isso, garanta a qualidade dessas imagens.

Caso o seu intuito seja comercializar, é muito importante que as cenas sejam bem gravadas, claras e com poucos ruídos. Afinal, o seu público apenas terá acesso ao produto por meio da imagem, caso a decisão do cliente precise ser apenas com esse vídeo, é preciso que sua qualidade seja a melhor possível.

E mesmo que você queira divulgar vídeos pessoais para compartilhar o seu dia a dia na internet, quanto melhor for a qualidade da captação, mais chances das pessoas serem impactadas e engajarem com o conteúdo.

5 – Pense no título do seu vídeo

Uma parte muito importante, mas que muitos deixam de lado é pensar em um título e uma descrição para o vídeo.

Afinal, se você quer chamar a atenção, o título garante meio caminho andado, já que no meio de tantas informações esse tipo de chamada pode fazer com que a pessoa preste atenção e fique curiosa pelo conteúdo.

Entretanto, isso não significa que o título do seu vídeo deva ser tendencioso ou o conhecido “clickbait”. Busque uma frase que defina o seu vídeo e que mostre o motivo pelo qual ele é tão interessante (ou engraçado).

Na descrição, acrescente as informações que você deseja compartilhar sobre o seu produto ou sobre o conteúdo da produção.

6 – Escolha um software adequado

Agora que você já sabe todo o cuidado prévio, está na hora de encontrar um software adequado e acessível para a sua edição. Lembre-se de buscar uma plataforma que ofereça diversas opções para que você possa formatar o seu vídeo conforme o planejamento do roteiro.

Além disso, é preciso prestar atenção na qualidade da exportação do conteúdo oferecido pelo software. Imagina investir seu tempo na edição, deixar o vídeo com todos os detalhes e o resultado final ser prejudicado porque o “serviço gratuito” impõe que a produção seja exportada em baixa qualidade?

Se você quer fugir dessa furada, veja a dica abaixo!

Preciso de um editor online e gratuito. E agora?

Se você também quer começar a editar os seus vídeos de forma simples, online e gratuita, uma opção acessível é a InVideo. Saiba tudo sobre essa plataforma digital:

O que é o InVideo?

Esse programa online permite com que usuários consigam fazer edições completas em menos de cinco minutos! Para isso, o site oferece modelos pré-formatados, em que você pode escolher qual formato tem mais a ver com o seu vídeo.

Com um vasto acervo de imagens, fontes e caixas de texto, o InVideo ainda possui outras ferramentas que facilitam o uso da plataforma:

Biblioteca de vídeos;

Variações de camadas;

Transições;

Voice over automatizado;

Molduras inteligentes;

Opção de vídeos multilíngues.

Como usar o editor de vídeo da InVideo?

Para te ajudar com a edição, veja o passo a passo de como usar esse editor de vídeo:

Faça o seu cadastro no InVideo;

Escolha em sua galeria o vídeo que você deseja editar ou escolha uma das gravações disponíveis na biblioteca;

Após isso, escolha um dos modelos de edição da plataforma;

Personalize o seu vídeo da forma que preferir. Para isso, utilize as ferramentas de edição e os recursos oferecidos na biblioteca de multimídia;

Visualize a sua edição e faça os ajustes necessários e pronto! O seu vídeo editado estará disponível para publicação nas redes sociais.

Deixar o seu vídeo com edição profissional ficou muito mais fácil, não é mesmo? Agora, é só acessar a plataforma e aproveitar essa chance!