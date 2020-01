Câmara dos EUA aprova envio de impeachment de Trump para o Senado

PUBLICIDADE 

A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, controlada pelos democratas, aprovou nesta quarta-feira, 15, o envio de duas acusações formais contra o presidente Donald Trump ao Senado, abrindo caminho para que o terceiro julgamento de impeachment de um presidente americano comece na próxima semana.

Ao todo, 228 deputados votaram a favor do envio do processo ao Senado e 193 deputados se manifestaram contrários. Trump é acusado de abuso de poder ao pedir, em telefonema, ao presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, que investigasse o rival político Joe Biden em troca de uma ajuda militar ao país europeu.

O republicano também foi acusado de obstruir a investigação sobre o caso no Congresso, ao bloquear testemunhos e documentos solicitados por parlamentares democratas.

“Estamos aqui hoje para cruzar um limite muito importante para a história americana”, disse a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, no plenário, antes da votação.

A votação de hoje também aprovou a indicação de sete parlamentares democratas nomeados pela presidente da Câmara para atuar como promotores no julgamento. O presidente da Comissão de Inteligência da Câmara, Adam Schiff, um adversário de Trump que atuou como promotor federal em Los Angeles por seis anos, foi selecionado para chefiar a equipe de promotores da Câmara no Senado. Trump ainda não revelou sua equipe de defesa. O julgamento será supervisionado pelo presidente da Suprema Corte, John Robert.

Espera-se que o Senado, com 100 cadeiras, absolva Trump, mantendo-o no cargo. Até agora, nenhum dos 53 senadores republicanos expressou apoio a sua remoção – para passar, o impeachment precisaria de dois terços do voto do Senado.

De qualquer forma, a condenação pela Câmara, no mês passado, permanecerá como uma mancha em seu histórico e o julgamento no Senado, que terá uma ampla cobertura pela imprensa, pode se tornar desconfortável em um momento em que ele busca sua reeleição – a disputa ocorrerá em novembro, tendo Biden como principal nome à candidatura democrata.

Durante uma cerimônia de assinatura na Casa Branca para um acordo comercial na China, Trump atacou o processo de impeachment, que chamou de “embuste”. Pelo Twitter, ele falou em “golpe”.

“Aqui vamos nós de novo, outro golpe orquestrado pelos democratas que não fazem nada”, tuitou o presidente segundos depois de Pelosi indicar os parlamentares que vão atuar como promotores no Senado.

A porta-voz da Casa Branca, Stephanie Grisham, disse que “o presidente Trump não fez nada de errado”. “Ele espera ter direito no Senado ao devido processo legal, que a presidente da Câmara Pelosi e os democratas na Câmara negaram, e espera ser completamente inocentado”, disse