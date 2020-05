Brasil é ‘risco muito grande’, diz presidente da Argentina

PUBLICIDADE 

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, afirmou que o Brasil representa um “risco muito grande” para a região por conta do avanço da pandemia do novo coronavírus.

Em entrevista à emissora local Radio com Vos concedida nesta quarta-feira (6), o mandatário disse que tem discutido a situação brasileira com os presidentes de Chile e Uruguai.

“Falei com [Sebastián] Piñera, com Lacalle [Pou]. Obviamente que é um risco muito grande. O Brasil é um país que, com exceção de dois países, faz fronteira com toda a América do Sul. Vivem entrando aqui caminhões do Brasil que vêm de São Paulo, um dos lugares mais infectados do Brasil”, declarou Fernández.

De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tem 125.218 casos de Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, o que representa uma taxa de 60 contágios para cada 100 mil habitantes, enquanto a Argentina, segundo a Universidade John Hopkins, tem 5.208 (12/100 mil hab.).

Além disso, o Brasil tem 8.536 mortes (4/100 mil hab.), contra 273 do pais vizinho (1/100 mil hab.). Com regras rígidas de isolamento, incluindo a proibição de sair na rua a não ser por motivos emergenciais, a Argentina conseguiu conter a disseminação do coronavírus e vem registrando menos de 200 casos por dia. (ANSA)

