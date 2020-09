Brasil e Paraguai restabelecem comércio em seis cidades fronteiriças

PUBLICIDADE

Os governos do Brasil e do Brasil decidiram nesta quarta-feira (16) reabrir parcialmente o comércio fronteiriço entre as cidades de Foz do Iguaçu (PR) e Ciudad del Este; Mundo Novo (MS) e Salto del Guairá; e Ponta Porã (MS) e Pedro Juan Caballero.

O acordo autoriza a criação de pontos comerciais nas áreas de fronteira, onde os produtos comprados pelos nacionais do país vizinho serão entregues. Os compradores deverão usar serviços de comércio eletrônico ou de entrega e retirar as compras nesses locais.

As travessias de fronteira entre Brasil e Paraguai estão fechadas desde o início da crise do coronavírus e só é permitida a passagem de transporte de carga.

Os termos foram firmados durante videoconferência entre o chanceler brasileiro, Ernesto Araújo, e seu par, Antonio Rivas. Em nota, o Itamaraty afirmou que requisitos aduaneiros, migratórios e sanitários determinados por cada país deverão ser observados.

Com um sistema de saúde limitado e pouco acesso a insumos para combater a Covid-19, Assunção adotou regras duras de confinamento e fechou suas fronteiras, temendo a importação de casos de coronavírus, principalmente do Brasil.

Até esta quarta, o Paraguai registrou 30.419 infecções por Covid-19 e 566 mortes.

