Bombardeio às bases americanas é apenas início a uma série de ataques, diz Hajizadeh

O bombardeio às bases americanas realizado pelo Irã na última terça-feira (7) foi o início de uma série de ataques contra os Estados Unidos. Quem informa é o chefe da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária do Irã, Ami Rali Hajizadeh, à TV do Estado do Irã, nesta quinta (9).

Para Hajizadeh, esta é a “vingança apropriada” pela morte do general Qassem Soleimani, vítima de ataque em Bagdá, no Iraque, promovido pelos Estados Unidos. O chefe da Força Aeroespacial quer expulsar as forças americanas de seu país.

Na última quarta (8), após o Irã atacar bases americanas, Donald Trump fez um pronunciamento tranquilizando a população. “Nenhuma vida americana ou iraquiana foi perdida”, declarou.

O ataque de Irã pode ter sido uma resposta à morte do general Qassim Soleimani, ocorrida na semana passada, comandada pelos EUA. Trump comentou: “Ele deveria ter sido executado há muito tempo. E, ao remover Soleimani, damos um recado aos terroristas do mundo todo. Não vamos ameaçar as vidas do nosso povo.”