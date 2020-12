Biden diz que irá tomar vacina para covid-19 em público para demonstrar segurança

PUBLICIDADE

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta quarta-feira, 16, que ainda não sabe quando tomará a vacina para a covid-19, mas que pretende ser vacinado em público como forma de demonstrar a segurança do imunizador. “Estamos trabalhando para demonstrar ao povo americano que a vacina é segura”, disse, em discurso logo após formalizar a nomeação de Pete Buttigieg ao cargo de secretário de Transporte.

Biden também comentou os avanços nas negociações por uma nova rodada de estímulos fiscais em Washington. Para ele, os esforços bipartidários são “encorajadores” e uma legislação de alívio é “muito importante” para atenuar os efeitos econômicos da pandemia. “Parece que um acordo está próximo”, destacou, ressaltando o fato de que o projeto deve incluir pagamentos diretos aos americanos.

Após meses de impasse, as discussões entre republicanos e democratas finalmente progrediram nos últimos dias. Ontem, o líder da legenda governista no Senado, Mitch McConnell, garantiu que o Congresso não entrará em recesso antes de aprovar uma lei de ajuda econômico. Os dois lados estão perto de um acordo de pacote de cerca de US$ 900 bilhões.

Estadão Conteúdo