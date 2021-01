Banco Central da Nova Zelândia é alvo de ataque hacker

PUBLICIDADE

O Banco Central da Nova Zelândia informou neste domingo (10) que um de seus sistemas foi acessado ilegalmente por hackers. De acordo com a autoridade monetária, o ataque ainda está sendo investigado, e o sistema comprometido foi desconectado da rede até que a investigação seja concluída.

A brecha de segurança teria atingido um serviço externo de compartilhamento de arquivos utilizado pelo Reserve Bank. Através deste serviço, o banco compartilha e armazena “algumas informações sensíveis”. De acordo com o comunicado, ainda não foram determinadas a natureza e a quantidade de arquivos acessados de forma ilegal.

“Estamos trabalhando de perto com especialistas em cibersegurança nacionais e internacionais e outras autoridades relevantes como parte de nossa investigação e resposta a este ataque malicioso”, afirmou em comunicado Adrian Orr, chefe do Reserve Bank.

Segundo ele, os arquivos comprometidos “podem incluir” informações comercialmente e pessoalmente sensíveis. Ainda de acordo com o texto, as principais funções dos sistemas do banco central neozelandês continuam em funcionamento.

