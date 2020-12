ALERTA: Resultados de testes clínicos sobre a vacina da Pfizer validados por revista científica

PUBLICIDADE

Os resultados completos dos ensaios clínicos da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela aliança entre a americana Pfizer e a alemã BioNTech foram publicados nesta quinta-feira (10) no New England Journal of Medicine, a revista médica mais conhecida dos Estados Unidos.

A publicação refere-se em um editorial a uma “vitória”, em momentos em que um comitê de especialistas convocados pela Agência Americana de Medicamentos (FDA) começou a examinar em público nesta quinta-feira os dados da vacina, com o objetivo de recomendar ou não sua autorização de lançamento ao mercado.

Saúde e Pfizer avançam em compra de 70 milhões de doses de vacina contra covid

O Ministério da Saúde informou na noite de última segunda-feira, 7, que avançou em negociações de compra de 70 milhões de doses da vacina da Pfizer e BioNTech contra a covid-19. “Os termos já estão bem avançados e devem ser finalizados ainda no início desta semana com a assinatura do memorando de intenção”, disse a pasta.

Reino Unido

O Reino Unido se tornou nesta terça-feira (8) o primeiro país ocidental a iniciar uma campanha de vacinação contra o coronavírus, um dia histórico para os laboratórios Pfizer e BioNTech, que começam lá a comercialização mundial de sua vacina contra a covid-19.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A idosa Margaret Keenan, britânica de 90 anos, tornou-se a primeira pessoa a ser vacinada contra a Covid-19 no Reino Unido. Ela recebeu a dose da parceria Pfizer/Biontech em um hospital em Coventry, região central da Inglaterra, na manhã desta terça-feira (8). Na próxima semana, ela completará 91 anos.

Aguarde mais informações