ALERTA: Rainha Elizabeth II aprova lei sobre Brexit (governo)

PUBLICIDADE 

A rainha Elizabeth II aprovou, nesta quinta-feira (23), o projeto de lei do Brexit elaborado pelo governo de Boris Johnson, dando-lhe força de lei – anunciou o Executivo britânico a oito dias da saída da União Europeia (UE).

“Sua majestade, a rainha, seu sua aprovação real” ao texto que regula os termos do divórcio com a UE, informou no Twitter o ministro do Brexit, Steve Barclay. “Isso permite que o Reino Unido saia da UE em 31 de janeiro”, acrescentou Barclay, encerrando assim 47 anos de relacionamento complicado.

A aprovação da legislação pela monarca é um dos últimos passos antes do Reino Unido se tornar o primeiro país a deixar o bloco, depois de mais de três anos de árduas negociações.

Falta a assinatura do Tratado de Retirada por Johnson e pelos presidentes da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do Conselho Europeu, Charles Michel, e pelo Parlamento Europeu para ratificar o acordo em uma sessão agendada para a próxima quarta-feira.

Decidido por 52% dos votos no referendo de 2016, cujo resultado chocou dentro e fora do país, o Brexit foi inicialmente agendado para 29 de março de 2019.

Mas a luta no Parlamento entre apoiadores e detratores do Brexit, localizada à esquerda e à direita do espectro político, levou a um bloqueio que obrigou a data a ser adiada três vezes.

Confirmado como primeiro-ministro com ampla vantagem no legislativo de dezembro, Johnson, que prometeu cumprir o Brexit “a todo custo”, rompeu o bloqueio ao obter um esmagador maioria pró-Brexit no Parlamento.

Agence France-Presse