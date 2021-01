ALERTA: EUA exige investigação internacional “robusta e clara” sobre origens da covid-19

PUBLICIDADE

Os Estados Unidos querem que seja aberta uma investigação internacional “robusta e clara” sobre as origens da pandemia de covid-19, que surgiu em dezembro de 2019, na China, disse nesta quarta-feira (27) a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki.

Em declarações à imprensa, Psaki expressou ser “imperativo chegar ao fundo” de como o vírus apareceu e se propagou em todo o mundo.

Variante britânica do coronavírus atinge 70 países, e sul-africana, 31

A variante britânica do novo coronavírus se encontrava presente pelo menos em 70 países em 25 de janeiro, dez a mais do que no balanço de 19 de janeiro – alertou a Organização Mundial da Saúde (OMS), nesta quarta-feira (27).

A cepa sul-africana, outra mutação do vírus também altamente contagiosa, foi detectada em 31 países, oito a mais do que na contagem anterior, de talhou a OMS em sua revisão epidemiológica semanal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A variante brasileira foi detectada em seis novos países, estando agora oficialmente presente em oito.

Estão sendo feitos estudos no mundo todo para averiguar o motivo pelo qual a variante britânica é tão contagiosa. Sabe-se que essa cepa é mais transmissível, mas se conhece pouco sobre seu nível de periculosidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em 22 de janeiro, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou que a variante britânica também parecia ser mais letal.

Os cientistas disseram, porém, que os dados indicando que a letalidade da “variante inglesa” é entre 30% e 40% superior à dos vírus clássicos ainda são limitados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesse sentido, a OMS também se mostrou prudente.

“Os resultados são preliminares, e são necessárias mais análises para corroborar essas conclusões”, indicou a agência da ONU em seu boletim.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE >

As variantes são versões diferentes do coronavírus inicial, que aparecem com o tempo, devido a várias mutações. É um fenômeno normal na vida de qualquer vírus.

Desde seu surgimento, observaram-se várias mutações do SARS-CoV-2, a grande maioria sem consequências. Algumas podem, no entanto, dar-lhe vantagens, como uma maior transmissibilidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

© Agence France-Presse