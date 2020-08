A pandemia, um “apocalipse” para os restaurantes nos EUA

PUBLICIDADE

Por Jocelyne ZABLIT

Gabriel Gordon e sua esposa Lena fecharam permanentemente neste fim de semana o restaurante que abriram há 14 anos na cidade costeira de Seal Beach, Califórnia. O Beachwood BBQ também foi vitimado pelo novo coronavírus.

E não é o único, este é um dos setores mais atingidos pela pandemia.

“Este restaurante nos permitiu decolar e ter uma vida boa”, disse Gordon, 43 anos, que agora concentra seus esforços em outro restaurante e em três cervejarias que possui. “É comovente vê-lo de fechar”.

Segundo a National Restaurant Association, o setor de restaurantes – o segundo maior empregador do setor privado nos Estados Unidos – está entre os mais afetados pela pandemia, com perdas estimadas em US$ 240 bilhões até o final do ano.

“É um momento apocalíptico para esta indústria”, disse à AFP Sean Kennedy, vice-presidente executivo de assuntos públicos da associação. “Fomos a primeira indústria a fechar e seremos os últimos a nos recuperar dessa pandemia”. “Não ficaremos bem até que as companhias aéreas estejam, até que os hotéis estejam e até que o turismo retorne”.

Em 10 de julho, 26.160 restaurantes fecharam nos Estados Unidos, dos quais 60% (15.770) deixaram de funcionar permanentemente, de acordo com dados do aplicativo Yelp, que permitem avaliar e recomendar empresas. É o setor com mais fechamentos, superando as vendas no varejo.

O impacto foi sentido especialmente nas principais cidades e regiões que dependem do turismo durante os meses de verão para permanecer no mar durante o resto do ano. “Cidades como Los Angeles dependem de turismo, convenções, turistas, lua de mel. É isso que impulsiona o tráfego de restaurantes”, insistiu Kennedy. “Até que isso seja restaurado, não vamos ver nada que se aproxime dos mercados normais de negócios de restaurantes”.

– “Como perder um parente” –

O impacto na Califórnia, a quinta maior economia do mundo, é visto nas estatísticas.

Antes da pandemia, cerca de 1,4 milhão de pessoas trabalhavam em restaurantes e, nos últimos quatro meses, cerca de 1 milhão foi demitida ou dispensada, disse Sharokina Shams, vice-presidente de assuntos públicos da California Restaurant Association.

“Prevemos que 30% dos restaurantes da Califórnia fecharão permanentemente como resultado da pandemia”, disse Shams à AFP. “Isso é muito, muito pior” do que as duas últimas crises que atingiram o setor: a recessão de 2008 e os dois anos seguintes aos ataques de 11 de setembro de 2001.

Uma das razões pelas quais o setor foi duramente atingido é o fato de os restaurantes frequentemente operarem com margens de lucro muito baixas e com pouquíssimas reservas de caixa.

Embora o pacote de resgate emitido pelo governo ajude, os donos de restaurantes dizem que não é o suficiente para permitir sua sobrevivência.

“O restaurante médio gera entre 6% e 7% de lucro, e tem cerca de 16 dias em dinheiro”, disse Kennedy. “E de repente (com a pandemia), espera-se que encontrem uma maneira de pagar aluguel, serviços, estoque”. “Para um número crescente de restaurantes, a resposta é fechar permanentemente”, lamenta.

É o caso de Madelyn Alfano, dona da Maria’s Italian Kitchen, uma rede de restaurantes em Los Angeles, que foi forçada a fechar dois de seus estabelecimentos e se esforça para manter o restante aberto.

“É como perder um membro da família. São minhas economias, minha paixão e há um sentimento de derrota”, disse Alfano à AFP sobre os dois fechamentos.

“Eu compararia isso a alguém com uma doença e o médico diz ‘precisamos cortar o pé dele para que possa viver”.

Ela explica que, com o impacto da pandemia, seus negócios despencaram 50% da noite para o dia e, como outros restauradores, ele teve que se adaptar rapidamente à nova realidade.

“Todas as manhãs, você não sabe o que o dia trará. Como proprietária de um restaurante, não pode demonstrar medo”, disse.

Para Gordon, um efeito colateral da pandemia foi avaliar seu ritmo de vida agitado. “Muitos de nós estão dizendo ‘por que precisamos abrir seis ou sete dias por semana?'”, conta. “Isso nos fez repensar todo o nosso modelo de negócios”.

© Agence France-Presse