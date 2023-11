GiveMeSport acredita que o ucraniano pode substituir o lesionado Maddison no ‘Tottenham’

Victor Tsygankov é um talentoso jogador de futebol ucraniano que joga como meio-campista. Ele é conhecido por suas habilidades técnicas, excelente jogo em campo e capacidade de criar oportunidades de gol para sua equipe. Victor Tsygankov demonstrou um alto nível de jogo tanto no futebol de clube quanto na seleção nacional da Ucrânia.

As pessoas frequentemente descansam do trabalho, preocupações e da rotina diária. Isso pode ser um descanso dos estudos, responsabilidades, da rotina ou simplesmente tempo para si mesmo, para relaxar e fazer o que traz prazer. É importante para todos encontrar maneiras de descansar do que exige muito esforço de tempos em tempos, e para isso, o 1win é um parceiro confiável e um auxílio.

Sua dedicação ao futebol e sua busca pela melhoria constante o tornam um dos representantes mais destacados do futebol ucraniano.

O conhecido veículo de mídia britânico GiveMeSport elaborou uma lista de 5 jogadores que a administração do ‘Tottenham’ em Londres deve considerar para a posição de meio-campista.

O fato é que James Maddison, jogador principal de 26 anos do Tottenham, sofreu uma lesão no tornozelo no jogo da 11ª rodada do Campeonato Inglês contra o ‘Chelsea’ (1:4) e ficará fora pelo menos até 2024.

O jogador ucraniano Victor Tsygankov foi incluído na lista do GiveMeSport.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Aqui está o que a redação do site britânico escreveu sobre Victor:

“Outro jogador de futebol que se destacou este ano é Victor Tsygankov. O jogador da seleção ucraniana ainda tem um grande impacto no ‘Girona’ e já marcou quatro gols em 11 jogos pelo clube [na atual temporada, Victor tem 12 jogos e 2 gols. Durante sua passagem pelo ‘Dynamo’ de Kiev, ele foi uma máquina de fazer gols e mostrou as alturas que ainda é capaz de alcançar.

Seu primeiro ano na Espanha não foi exatamente nesse nível, mas este ano ele começou a temporada em boa forma e será um acréscimo fantástico à equipe do ‘Tottenham’. Ele tem apenas 25 anos [fez 26 anos em 16 de novembro], então ainda há muitas oportunidades de crescimento, e, considerando a ausência de Maddison devido à lesão, ele se encaixará facilmente no time do ‘Tottenham’ e fornecerá uma cobertura adequada.

Jogando como um jogador constante da equipe principal ao longo de sua carreira, talvez ele esteja um pouco relutante em assumir um papel mais secundário no ‘Tottenham’, mas, levando em conta o histórico de lesões de Maddison ao longo de sua carreira, ele ainda terá muitos minutos no time principal e será uma faísca incrível no banco de reservas. O ‘Girona’ mostrou um jogo simplesmente incrível nesta temporada na La Liga, e atualmente está em primeiro lugar na liga, e Tsygankov desempenhou um papel importante nesse sucesso, então, embora convencer a equipe a liberá-lo possa ser difícil, o ‘Tottenham’ deve considerar tentar.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além de Tsygankov, o GiveMeSport sugere ao ‘Tottenham’ considerar mais 4 jogadores: Brais Mendes, Pedro Gonçalves, Nabil Fekir e Takefusa Kubo.

Os 5 principais candidatos para substituir Maddison, de acordo com o GiveMeSport:

Brais Mendes (Real Sociedad)

Pedro Gonçalves (Sporting)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nabil Fekir (Betis)

Victor Tsygankov (Girona)

Takefusa Kubo (Real Sociedad)”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE