Quem é o favorito a vencer o Brasileirão 2024?

Com o início do Brasileirão se aproximando, muitos torcedores já estão prevendo os favoritos. E a verdade é que, uma vez mais, o campeonato deverá ser marcado pela alta competitividade.

A cada temporada, diversos clubes surgem com chances de vencer o Brasileirão. Esta, aliás, sempre foi uma das principais características do nosso futebol: a existência de muitos clubes grandes, com bastante tradição e torcidas apaixonadas.

Em 2024, por exemplo, além dos suspeitos de sempre – Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro -, outros clubes podem sonhar com o título nacional.

O Fluminense, atual campeão da Libertadores, reforçou o elenco e vem muito forte para 2024. Ainda no Rio de Janeiro, o Botafogo já mostrou no ano passado que tem time para brigar pelo título, e o Vasco, desde a metade de 2023, vem anunciando contratações importantes e começa a temporada atual muito mais forte do que a passada.

Descendo para o Rio Grande do Sul, o Internacional fechou com jogadores de peso para este ano e, se a equipe der liga, certamente será um rival dificílimo de ser batido.

Já o Grêmio, vice-campeão brasileiro no ano passado, apesar de ter se despedido de Luis Suárez, fez contratações interessantes e poderá fazer mais uma boa campanha no Brasileirão.

Outro time que chega com moral neste ano é o São Paulo, atual campeão da Copa do Brasil e da Supercopa. Com a autoconfiança lá em cima e bons jogadores no elenco, o São Paulo finalmente parece ter despertado do sono em que esteve ao longo de quase uma década.

De todo modo, ainda há muitos outros times que não serão facilmente batidos e podem esperar voos mais altos. Athletico Paranaense e Fortaleza, por exemplo, vêm se destacando bastante recentemente.

O primeiro, aliás, já se consolidou como um dos grandes clubes do país, tendo vencido duas Sul-Americanas, uma Copa do Brasil e chegado a mais uma final de Libertadores nos últimos anos.

Já a equipe cearense também desenvolve um trabalho sólido, com boas campanhas no Brasileirão e um vice-campeonato da Copa Sul-americana.

Por fim, times como o Bahia e o Red Bull Bragantino também contam com um alto poder de investimento e, por isso, são extremamente competitivos e podem brigar no alto da tabela

em 2024.

O Brasileirão, como se vê, deverá ser bastante acirrado, e possivelmente a luta pelo título será decidida nos detalhes. Quem ganha com toda essa competitividade são os torcedores, que novamente poderão desfrutar de um campeonato emocionante e com jogos de alto nível