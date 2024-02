Quais os tipos de bônus mais comuns nos cassinos online?

Os cassinos online sempre oferecem inúmeros bônus para atrair mais apostadores. Eles consistem em vantagens que aumentam consideravelmente as chances de vitória ou melhoram a experiência do usuário.

Nesse sentido, um dos recursos mais utilizados por casas de apostas são os bônus sem depósito. Há ainda as rodadas grátis, bônus de boas-vindas, free spins, entre outros.

Todos esses bônus são excelentes para quem está começando e quer ver quais os melhores sites de apostas. Então, nesse artigo vamos explicar como funcionam esses bônus e como você pode aproveitá-los ao acessar cassinos online.

Bônus sem depósito

Os bônus sem depósito são os principais atrativos para iniciantes. Antes de começar a apostar, é comum que a pessoa tenha dúvidas sobre qual site escolher.

Assim, alguns oferecem bônus apenas para o apostador se cadastrar na plataforma. Dessa forma, ele não vai precisar realizar um depósito inicial, apenas inserir alguns dados na hora do cadastro.

Geralmente esses bônus são bem baixos, mas servem ao menos para o apostador ter a primeira experiência no cassino online que escolher.

No entanto, cada cassino possui suas próprias regras em relação ao bônus sem depósito. É importante ler os termos e condições antes de fazer qualquer cadastro.

Questões como saque mínimo, validade do bônus e forma de resgatá-lo são muito relevantes. Mas aqui fica uma dica: pode ser difícil encontrar atualmente casas de apostas que disponibilizam bônus sem depósito. Outros benefícios são mais comuns, como veremos a seguir.

Bônus de boas-vindas

Os bônus de boas-vindas também são chamados de bônus sob depósito. O próprio nome já diz: o apostador precisa realizar um depósito para receber a bonificação.

Nesse caso, ele precisa fazer o cadastro na casa de apostas e realizar um depósito mínimo estipulado pelo cassino. Assim, antes mesmo de começar a apostar, a pessoa vai receber um valor extra, que geralmente corresponde a uma porcentagem do total depositado.

Esse valor visa incentivar o novo usuário a realizar mais apostas no site. Os bônus de boas-vindas são pagos apenas uma vez, no primeiro depósito do apostador.

Giros grátis ou free spins

Os giros grátis consistem em bônus para quem não quer realizar depósitos inicialmente. Assim, ao fazer o cadastro, a pessoa recebe uma determinada quantia de giros grátis em jogos de cassino.

Mas nem todos os cassinos possuem esse tipo de bônus. Muitos até possuem, mas esse benefícios não abrange todos os jogos disponibilizados no site.

Vamos usar como exemplo o site 888Casino. Ao se cadastrar nesse cassino online, o apostador recebe 88 giros grátis em milhares de jogos caça-níqueis e mesas ao vivo do site. Nesse caso, não é preciso fazer um depósito e, segundo o cassino, esse bônus serve para “empolgar” os novos apostadores.

Bônus de recarga

Os bônus de recarga são conhecidos também como bônus de depósito. Alguns cassinos oferecem esse benefício para formas de pagamentos específicos, como PIX e criptomoedas. Assim, depois que o apostador faz um novo depósito, uma determinada quantia é adicionada na sua carteira.

Além disso, esse tipo de bônus geralmente aparece de surpresa e em dias aleatórios da semana. É preciso ficar atento para aproveitar esse bônus.

Por fim, além de todos esses bônus, é sempre importante ficar atento aos cassinos online, pois eles oferecem outras promoções esporádicas.