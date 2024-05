Odds de Apostas dos Jogos Olímpicos de Paris 2024

Chegou a hora! Os Jogos Olímpicos de 2024 com sede em Paris, na França já vão começar, trazendo oportunidades incríveis para os apostadores nas mais diversas modalidades, que vão desde o futebol, vôlei, basquete, tênis até modalidades mais específicas como tênis de mesa, vôlei de praia e muito mais. Neste guia, mostraremos como apostar com assertividade nas Olimpíadas e onde encontrar as melhores odds do mercado nos eventos.

Quando começa as Olimpíadas 2024?

Os Jogos Olímpicos de Verão 2024 começam no dia 26 de julho e terminam em 11 de agosto. As competições terão como palco a cidade de Paris, capital da França. Em pouco menos de um mês, veremos os maiores atletas do mundo disputando a glória máxima de suas categorias. Com inúmeras possibilidades abertas para apostadores brasileiros.

Modalidades esportivas das Olimpíadas

Os Jogos Olímpicos 2024 contarão com 319 eventos em 28 esportes. Sendo que entre eles estão alguns dos favoritos dos brasileiros. Confira abaixo algumas modalidades que devem movimentar os mercados de apostas no Brasil:

Futebol Masculino

Mesmo sendo a atual bicampeã olímpica, a Seleção Brasileira de Futebol Masculino infelizmente não conseguiu uma vaga nos Jogos Olímpicos de 2024. Mesmo assim, apostadores devem encontrar odds altas em partidas com equipes fortes como a Seleção Francesa e a Seleção Espanhola, além da Argentina como principal representante do futebol sul-americano na competição.

Basquete

A Seleção Brasileira de Basquete ainda precisa conquistar uma vaga na competição no Pré-Olímpico que começa no dia 7 de junho. Enquanto isso, a Seleção Feminina já está fora das Olimpíadas. Mas os apostadores atentos no basquete podem apostar em times fortes como os Estados Unidos, França, Sérvia e Alemanha para lucrar alto nas melhores odds do basquete.

Vôlei

O Brasil é uma potência mundial em todas as categorias do vôleibol, seja jogado em quadra ou no vôlei de praia. Tanto as categorias masculina quanto feminina costumam chegar longe e conquistar medalhas, quando não o lugar mais alto no pódio. Os apostadores poderão torcer e fazer palpites valendo dinheiro na seleção canarinho, assim como em times como Itália, China, Estados Unidos e mais.

Outros

Além das modalidades citadas, será possível realizar apostas lucrativas em esportes nos quais o Brasil costuma conquistar medalhas. É o caso do futsal, remo, atletismo, tênis, tênis de mesa e natação. Isso sem contar categorias nas quais os apostadores do país já estão acostumados, como beisebol, rugby e mais.

Mercados e bônus de apostas

Os Jogos Olímpicos trazem consigo centenas de mercados representando ótimas oportunidades de atingir margens altas de lucratividade. Seja nos mercados tradicionais como outrights (futuras), quem ganha, handicap ou total de pontos, os usuários atentos podem tirar ótimos resultados. Além disso, o uso do Bônus de boas-vindas e outras ofertas podem aumentar o saldo do usuário e permitir apostas sem risco nas Olimpíadas.

Melhores odds das Olimpíadas

