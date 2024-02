No topo! Slots são 4 dos 5 jogos de cassino mais populares

Atualmente, os jogos de cassino online fazem parte da rotina de milhões de brasileiro e devem alcançar um outro patamar ao longo deste ano. Isso porque a legislação específica para o setor de apostas online, enfim, foi aprovada no Brasil e deve ser colocada em prática ao longo dos próximos meses.

Essa situação implica em regras específicas para as empresas do mercado nacional, bem como para os apostadores. Entretanto, o brasileiro já está bastante adaptado e apresenta alguns padrões que ajudam a compreender a dinâmica dos jogos de cassino mais populares nos dias de hoje.

De acordo com as estatísticas de um cassino online relevante no país, o tipo de jogo mais famoso é o de caça-níqueis. A prova disto é que 9 de 10 de todas as rodadas de jogos no cassino foram jogadas em jogos de caça-níqueis.

Mas, quais são os principais diferenciais dos jogos de slots? A grande sacada dos slots online em relação às demais categorias é a sua originalidade. Afinal, cada slot possui a sua própria identidade e estilo, com temáticas interessantes e gráficos de última geração.

Além disso, os recursos de bônus oferecem aos jogadores a chance de ganhar rodadas extras, multiplicadores e prêmios incríveis. A emoção de acionar um bônus e ver os ganhos crescem é memorável.

Vale salientar que alguns detalhes específicos dos slots despertam ainda mais o interesse de jogadores iniciantes, como altos índices de RTP ou volatilidade. Esses pontos são essenciais para qualquer jogador de cassino online com dinheiro real.

Ranking dos 5 jogos de cassino mais populares

A Saga Fortune, desenvolvida pela PG Soft, foi a grande sensação ao longo de 2023 entre os jogadores brasileiros.

Acima disso, o Fortune Tiger (também conhecido como Jogo do Tigre) surgiu como um verdadeiro fenômeno e se manteve no topo da preferência nacional por um período considerável. Dois terços de todos os jogadores da plataforma de cassino jogaram pelo menos uma rodada do Fortune Tiger em novembro do ano passado.

Posição dos jogos Nomes dos Jogos 1º Fortune Tiger 2º Fortune Rabbit 3º Fortune Ox 4º Aviator 5º Fortune Mouse

O único penetra neste Top 5 com 4 slots reinando na preferência brasileiro é o Aviator (Jogo do Aviãozinho como é popularmente conhecido), um crash game que comprova a excelência de sua jogabilidade simples e emocionante dia após dias. Isso porque segue entre os jogos mais populares há mais de um ano e permanece entre os 5 jogos de cassino online mais jogados no país.

Características principais dos 5 jogos de cassinos

Fortune Tiger: Este é um slot 3×3 feito pela PG Soft. Basta ajustar o valor da sua aposta e rodar as bobinas. Você ganha fazendo combinações de 3 símbolos nas linhas de pagamento. O apostador pode ganhar um multiplicador de 10x e rodada bônus re-spin, que é capaz de lhe dar um pagamento de 2.500 vezes a sua aposta!

Fortune Rabbit: O Jogo do Coelho conta com duas bobinas nas pontas que são em 3 linhas e a bobina do meio possui 4. Neste slot, é preciso achar as 8 Rodadas da Fortuna, onde apenas os símbolos de prêmio especiais farão parte da roda. Estes símbolos podem chegar a até 500x o valor da sua aposta. Ao conseguir pelo menos 5 de uma só vez, você coleta os prêmios.

Fortune Ox: Um jogo de slot simples mas cheio de emoção, o jogo Fortune Ox conta com uma grelha um pouco diferente das demais. O jogo está disposto em 3 bobinas, a da esquerda e a da direita com 3 linhas, mas a do meio com 4. Você ganha ao combinar símbolos iguais nas 10 possíveis linhas de pagamento.

Aviator: Aqui, o apostador escolhe um valor de aposta e aguarda o avião decolar. À medida que o avião permanece em voo, um multiplicador crescente é acionado. Quanto mais tempo o avião estiver em voo, maior será o multiplicador, com a chance de atingir até 10.000x a sua aposta. Se o avião sumir antes que você faça o “saque”, a derrota vem.

Fortune Mouse: Um jogo de slot simples e direto ao ponto, o Jogo do Ratinho, possui uma grade em 3×3 e o jogador ganha ao combinar 3 símbolos iguais em uma das linhas de pagamento. Neste jogo você pode conseguir ganhos de até 1000x a sua aposta. O recurso especial, o Rato da Fortuna, pode ser acionado a qualquer momento.