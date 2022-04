NetBet cria programa com o intuito de trazer as “Melhores Odds” em torneios selecionados

O Campeonato Brasileiro começa neste fim de semana e a NetBet, uma casa de apostas internacional já bastante conhecida pelo público brasileiro, está aproveitando o momento para oferecer um novo programa especial em sua plataforma chamado de “Melhores Odds”, em que selecionará vários jogos específicos dentre os principais torneios e ligas do mundo com o intuito de trazer as melhores oportunidades de apostas em comparação com outros fornecedores.

“A primeira rodada do Brasileirão 2022 acontece neste fim de semana e não há como não ficar em dúvida na hora de escolher as apostas em uma abertura de campeonato”, comenta a NetBet. Por esta razão a empresa criou o programa, em que certas apostas esportivas no site estarão com um selo da cor verde e preto escrito “Melhores Odds”, onde o site deverá se certificar de que está trazendo a melhor oportunidade dentro do mercado.

Dentre os torneios escolhidos até o momento para o programa, estão Brasileirão série A, Brasileirão série B, Liga dos Campeões, Liga Europa, Premier League inglesa, La Liga espanhola, Bundesliga alemã, Serie A italiana, Ligue 1 francesa.

Será possível realizar, por exemplo, uma aposta no mercado de 1×2, mais/menos gols ou “ambas equipes marcam” (disponível apenas para os mercados pré-jogo).

A página de cotas de futebol no NetBet Sport está recheada de odds em dezenas de jogos e é possível escolher combinadas interessantes, que podem fazer uma aposta de R$10 se transformar em um prêmio de mais de R$7.750.

Para chegar a esse montante, por exemplo, é possível realizar uma aposta múltipla, unindo os jogos do Atlético-GO x Flamengo, com odd de 5.00 para vitória do anfitrião, 4.30 no empate entre o Atlético-MG e Internacional, 3.45 na vitória do Botafogo sobre o Corinthians, empate entre São Paulo x Athletico-PR (3.80) e vitória do RB Bragantino contra o Juventude (3.10). Os ganhos citados valeriam se todas as previsões fossem cumpridas.

Estas informações podem variar até esse fim de semana, quando acontecem os eventos, e só é válida para o momento exato desta publicação.

Para informações futuras sobre como funcionará o programa, visite a página da NetBet com explicações sobre. A equipe do site está preparando vários jogos específicos para o mesmo, então é interessante ficar de olho caso você goste de analisar o mercado com afinco.