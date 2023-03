Conheça os favoritos do Brasileirão na casa de apostas bet365

O Brasileirão de 2023 – um dos maiores torneios de futebol interclubes do mundo – começará no próximo dia 16 de abril e se estenderá até o início de dezembro, com 20 times na Série A e o mesmo número na divisão de acesso à elite. Trata-se de uma das competições mais difíceis do planeta, mas na qual já despontam algumas equipes consideradas favoritas nas casas de apostas por causa de seu poderio financeiro e qualidade de elenco.

Na empresa britânica bet365, maior bookmaker do mercado internacional, já estão abertas as apostas para o Brasileirão em suas diferentes séries. Algumas das equipes mais cotadas para levantar o troféu têm sido apontadas como favoritas para abocanhar o troféu já em edições passadas, caso de Flamengo e Palmeiras, que pelo menos desde 2018 têm despontado como os mais fortes plantéis do País.

Na casa acima citada, o rubro negro carioca tem no momento cotação de 3.50, confirmando que mesmo com a perda de títulos importantes no início da temporada como a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana, o Flamengo ainda é reconhecido como um fortíssimo postulante ao título do maior torneio do futebol nacional.

Logo atrás dos cariocas está justamente a equipe que derrotou o Flamengo na final contra o Palmeiras. O alviverde paulistano tem odd de momento de 4.33 e juntamente com o rubro negro do Rio de Janeiro tem sempre disputado os principais campeonatos do país e do continente sul-americano, inclusive levantando duas vezes seguida a Taça Libertadores da América.

Em terceiro na preferência dos apostadores da Bet365 está o Atlético Mineiro do atacante Hulk e também com um elenco muito forte para a disputa do título. Sua cotação de momento é de 6.00. O Fluminense é o quarto na preferência, com 10.00 de odds na atualidade. O tricolor das Laranjeiras não conquista um título de mais projeção desde que levantou a taça do próprio Brasileirão em 2012.

Desde então só conquistou títulos cariocas – inclusive o do ano passado derrotando o Flamengo na decisão. Mesmo assim, os investimentos em contratação, inclusive do veterano e vitorioso Marcelo, que regressou à sua antiga casa, credenciam o Fluminense como um dos mais fortes postulantes.

O Internacional de Porto Alegre, comandado pelo experiente técnico Mano Menezes e com alguns atletas estrangeiros entre os titulares, é o quinto mais cotado de momento na casa inglesa, com 12.00 de odds. O Colorado gaúcho “bateu na trave” algumas vezes nos últimos anos, conseguindo vice-campeonatos brasileiros em algumas edições. O clube, entretanto, conquistou sua última taça no já distante ano de 1979, quando ainda tinha seu maior jogador na história, Falcão, nos gramados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Corinthians está sendo cotado a 17.00 no mesmo bookmaker para levantar a taça. Athletico Paranaense, São Paulo, Botafogo, Fortaleza, Grêmio e Vasco completam a lista dos dez mais cotados pelos jogadores da casa de apostas, alguns empatados com 29.00 ou 34.00 de cotação de momento.

Jogar pela internet não é muito difícil, mas a pessoa tem de ter no mínimo 18 anos de idade e conhecer pelo menos um pouco a modalidade esportiva na qual pretende apostar. Se você quer saber como se registrar na bet365 e torcer por seu time do coração com a perspectiva de lucrar pela internet, acesse o site br-apostas.bet. Destacamos que todas as odds informadas neste texto são referentes à data de publicação da matéria.