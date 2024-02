Brighton acerta com joia do Boca Juniors, Valentin Barco

O jovem jogador Valentin Barco acertou a sua transferência para o Brighton. Ele teve uma temporada bem interessante com o Boca Juniors, principalmente na disputa da Copa Libertadores.

Dessa forma, o argentino deve trazer novo gás para o clube inglês já para a reta final da temporada 2023/24.

Vale lembrar que o meio-campista, que também atua como lateral, chegará ao clube após a disputa do Torneio Pré-olímpico, onde busca uma vaga em Paris para a Argentina. Portanto, ele já não vestirá mais a camisa do Boca Juniors, ao menos nesse momento.

Barco foi formado no clube Xeneize e passou a integrar o elenco profissional com apenas 16 anos. Porém, muito jovem, teve altos e baixos normais pela sua idade. Em 2023 foi a coroação do bom futebol, atraindo a atenção do mundo todo.

O Manchester City, de Pep Guardiola, chegou a mandar representantes para assistir jogos do argentino. Porém, quem realmente se interessou e fez proposta oficial foi o Brighton.

Barco pagou a própria multa

Aos 19 anos, Valentin Barco tinha o sonho de atuar na Europa, principalmente na Premier League. Com isso, ao receber sondagem do Brighton, se encantou pelo clube e tomou uma decisão: pagou a própria multa, junto ao seu empresário.

Dessa forma, o jogador desembolsou 10 milhões de dólares (em torno de R$ 48 milhões) e pagou a sua multa rescisória. Com isso, ficou livre e assinou com o Brighton sem custos ao time inglês.

Vale destacar que o Boca Juniors, que perdeu a Libertadores para o Fluminense, tentou uma renovação com o empresário do jogador, Adrián Ruocco, por três anos, elevando a multa para 14 milhões de dólares. Porém, o agente fez jogo duro e fechou em um vínculo até o final de 2014 por 10 milhões de dólares como multa.

Os ingleses até queriam pagar pelo jogador, porém, parcelado. Além disso, deixariam o Boca Juniors com 10% dos diretos econômicos para futura venda. Como os argentinos negaram, o próprio jogador e empresário pagaram a multa, agora os Xeneizes só ficam com a porcentagem de clube formador, mas sem direitos de Barco.

Na Inglaterra, Valentin Barco será companheiros de dois brasileiros, o zagueiro Igor Julio e o atacante João Pedro. Além disso, os ingleses contam no elenco com o argentino Facundo Buonanotte, além do paraguaio Julio Enciso e do equatoriano Percis Estupiñain, um ótimo trabalho de capacitação na América do Sul.

