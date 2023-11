A Emocionante Conexão entre o gol de Dimitri Payet e Roberto Dinamite

Na luta contra o rebaixamento, dado por muitos como inevitável ao longo da temporada, uma história emocionou os vascaínos na partida contra o já rebaixado América Mineiro. O gol de falta nos acréscimos de Dimitri Payet, camisa 10 da equipe carioca, teve elementos para entrar para a história.

O Vasco entrou na rodada dependendo apenas de si para se afastar da zona de rebaixamento na reta final do campeonato brasileiro. Com resultados das equipes adversárias favoráveis, uma vitória da equipe cruzmaltina em casa se tornava fundamental para aliviar o sofrimento dos vascaínos. A partida diante do último colocado e já rebaixado América Mineiro parecia o cenário perfeito para a reabilitação definitiva do Clube de Regatas Vasco da Gama. Entretanto, o que parecia o cenário perfeito acabou se transformando em um roteiro de cinema dramático, felizmente com final feliz.

O Vasco abriu o placar logo aos 3 minutos, com Pablo Vegetti, dando a entender que seria um jogo tranquilo para o torcedor da equipe carioca. Só que a partir dali o América Mineiro tomou conta do jogo. O Coelho conseguiu empatar ainda antes da metade do primeiro tempo e passou a dominar as ações dando contornos dramáticos ao jogo.

A equipe carioca até desperdiçou algumas chances de voltar a frente do placar, mas foi o América Mineiro quem ameaçou com mais frequência esbarrando em mais uma noite inspirada do goleiro Léo Jardim. Quando parecia que aquela partida, que poderia alavancar o Vasco na competição, iria terminar mal para o clube e decepcionar sua torcida, entrou em cena já nos acréscimos um roteiro emocionante.

“Sou eu”: O gol épico de Dimitri Payet (ou seria de Roberto Dinamite?)

Aos 48 minutos, Dimitri Payet teve em seus pés uma cobrança de falta pelo lado direito, perto da entrada da área. O camisa 10, que já havia desperdiçado uma cobrança frontal, pegou a bola e se preparou para a cobrança.



Nas cadeiras sociais do estádio de São Januário, dois torcedores ilustres, Rodrigo e Roberta, filhos do lendário craque vascaíno Roberto Dinamite. Segundo relatos de Rodrigo, a irmã, que não costuma frequentar os jogos, pegou uma correntinha que havia ganho do pai, beijou, e pediu mentalmente: “Pai, desce e faz esse gol”.

Payet, partiu para a cobrança e acertou com perfeição, fazendo o estádio se emocionar com sua comemoração onde dizia “Sou eu” e depois apontava para o patch em homenagem à Roberto Dinamite na manga de sua camisa, sem saber da história que se passara com a filha do eterno craque vascaíno.

Vale lembrar que antes do início da partida, um mosaico com saudosos vascaínos ilustres havia sido exibido no estádio, tendo como personagem principal um Roberto Dinamite com asas de anjo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para tornar ainda mais sobrenatural o gol que emocionou os vascaínos, surgiu na web uma comparação entre o último gol de falta de Roberto Dinamite pelo Vasco, contra o América de Três Rios e o gol de Payet, contra o América Mineiro. Além da coincidência no nome do adversário, os dois gols são praticamente idênticos. As duas faltas foram cobradas praticamente do mesmo lugar, para o mesmo gol, com a bola entrando na mesma posição.



Aos torcedores de maior fé, não há dúvidas de que o eterno anjo vascaíno Roberto Dinamite participou de alguma forma do golaço de Dimitri Payet que manteve o Vasco vivo na luta contra mais um rebaixamento.

Vasco respira e promete dias melhores para o torcedor cruzmaltino

Ao final do primeiro turno o Vasco figurava entre um dos maiores candidatos ao rebaixamento no Campeonato Brasileiro da série A. Imprensa esportiva, torcedores e casas de apostas davam praticamente como certo o rebaixamento cruzmaltino. Entretanto, com a chegada dos reforços na janela do meio do ano e sob o comando do treinador argentino Ramón Díaz essa realidade mudou completamente.Nas casas de apostas depósito mínimo 5 reais, por exemplo, que dão acesso a grande parte dos apostadores do país por conta dos baixos valores iniciais para apostar, o Vasco já não figura entre os clubes preferidos dos apostadores para queda na competição.



Equipes como Bahia, Cruzeiro e até mesmo Santos figuram hoje entre as mais apontadas por torcida, imprensa e apostadores para a despromoção.



O Vasco, ocupa no momento a 15a posição e sonha com a esperança de quem sabe até conseguir uma vaga para a Sulamericana. Com suas chances de rebaixamento hoje na casa dos 10%, o Vasco agora sonha com dias melhores e agradece a Payet e também ao eterno ídolo Roberto Dinamite.