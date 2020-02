Vai ter ‘blogueira’ no samba: Laura Brito desfilará no Rio

PUBLICIDADE 

A influencer Laura Brito, com mais de 4 milhões de seguidores – e que se autointitula como ‘boglera’, uma brincadeira com as blogueiras – se prepara para fazer sua estreia na Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Ela foi convidada pela Unidos de Vila Isabel para ser destaque na segunda alegoria da agremiação. A fantasia de Laura está sendo confeccionada pelo carnavalesco Edson Pereira e representará as folhas da esperança, que chegam com o vento minuano e espalham a beleza pelos caminhos percorridos.

Vai com tudo, Laura!

Com colaboração de Lucas Pasin O conteúdo publicado nesta Coluna não corresponde necessariamente à opinião ou à postura do Jornal de Brasília, de forma que o jornalista subscritor é inteiramente responsável pelo teor da matéria.