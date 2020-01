Temos o hit do Carnaval?

PUBLICIDADE 

O nome de Thiaguinho MT, parceiro de Kondzilla, ainda não se tornou popular, mas com certeza, quem esteve conectado no Instagram nas últimas 24 horas ouviu pelo menos uma vez o novo hit do artista, a música “Tudo OK”. No Youtube, o ‘arrocha funk’ já alcançou mais de 25 milhões de visualizações. É que a música caiu na graça da internet e muitas páginas estão aproveitando a letra – que fala de vingança contra o ex- para criarem memes com ex-casais famosos. Bruna Marquezine e Neymar, Anitta e Pedro Scooby, Joelma e Ximbinha, e até Fátima Bernardes e William Bonnes já viraram memes com a música de fundo. Nos próximos dias a Coluna do Leo Dias pretende trazer uma entrevista com o cantor que promete brigar para ter a sua música como o ‘hit do Carnaval’.

