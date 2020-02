Sucesso no exterior e estreando juntos no cinema nacional

PUBLICIDADE 

Os dois são brasileiros, tem longa carreira artística internacional, e vão estrear pela primeira vez um filme no cinema nacional. Carolla Parmejano e Gui Agustini estão de malas prontas para vir ao Brasil para divulgar a estreia do filme “Solteira Quase Surtando”, que entra em cartaz no próximo dia 12 de março. No longa, ela será Tati, e ele viverá Miguel, um charmoso e conquistador que não vale nada.

Coincidentemente, tanto um quanto o outro, nunca fizeram um filme no próprio país, mas são queridinhos no mercado mundial. Carolla já trabalhou em produções do famoso canal Telemundo, participou de um clipe de J.Lo & Pitbull, e faz um brilhante trabalho como dubladora, atuando em animações, séries e novelas, entre eles dando voz em português para a personagem Pavloba, da novela “Chica Vampiro”, exibida no Brasil pelo canal infantil Gloob. Já Gui Agustini tem trabalhos como ator, apresentador, produtor e diretor. Ele criou mais de 10 curtas-metragens, a maioria dos quais produziu e dirigiu, incluindo o curta vencedor de 8 prêmios, “Roses are Blind”, que segue no circuito de festivais. Bem-vindos de volta!

