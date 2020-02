Projota se apresentará no Rock in Rio Lisboa

PUBLICIDADE 

Depois de uma incrível apresentação no palco Sunset, com um dos shows mais elogiados do Rock in Rio 2019, Projota se apresentará na edição portuguesa do festival, que acontece em junho, no palco Galp Music Valley.

O rapper, que conversou com a Coluna do Leo Dias sobre o show, promete repetir em Lisboa o êxito que teve no Rio de Janeiro.

“Depois de tantos anos esperando para cantar pros meus fãs portugueses, que sempre estão presentes, não poderia fazer minha primeira apresentação de uma maneira melhor. Me sinto muito honrado e com uma gratidão enorme que dedico a toda a equipe do Rock in Rio, pois esse convite vem como reconhecimento do show incrível que fizemos juntos na última edição”, disse Projota emocionado.

