Pocah é acusada de estrelismo em ensaio de escola de samba

A funkeira Pocah, conhecida por diversos hits, entre eles “Não Sou Obrigada”, marcou presença no ensaio da escola de samba Grande Rio, no Rio de Janeiro, na última terça-feira (21). Ela fará sua estreia como musa na Sapucaí.

Até aí tudo bem, mas a Coluna do Leo Dias recebeu algumas ‘‘denúncias’’ de que a funkeira estaria dando um verdadeiro show de estrelismo no local. Ela teria chegado na quadra como uma estrela de Hollywood passando por um tapete vermelho, acompanhada por um grande grupo de seguranças, staff, maquiador, fotógrafos e até assessor segurando sua bolsa, além do namorado Ronan Carvalho (ex de Anitta).

Além disso, Pocah parece ter incomodado quando subiu a um pequeno palco, no meio da bateria, lugar normalmente ocupado pela rainha de bateria da escola, no caso Paolla Oliveira, que estava ausente no dia.

Com a imprensa, Pocah disse que só responderia perguntas que fossem relacionadas ao Carnaval, nada mais.

Seguindo o bom jornalismo, a Coluna buscou a assessoria de Pocah para saber se eles gostariam de comentar sobre o tal ‘estrelismo’ que parece ter incomodado quem esteve presente no ensaio. Eles enviaram a seguinte nota: “Na noite de ontem, a cantora Pocah esteve no ensaio da Grande Rio e ao contrário do que a nota afirma, atendeu todas as pessoas, seja para falar com imprensa, seja para tirar foto com os fãs e amigos. Ela foi sim acompanhada de sua equipe, ato costumeiro e necessário em todos os compromissos da cantora.”

Com colaboração de Lucas Pasin O conteúdo publicado nesta Coluna não corresponde necessariamente à opinião ou à postura do Jornal de Brasília, de forma que o jornalista subscritor é inteiramente responsável pelo teor da matéria.