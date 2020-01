Paulo Ricardo tem nome envolvido em confusão em Manaus

PUBLICIDADE 

O cantor Paulo Ricardo ganhou as manchetes dos jornais amazonenses na manhã de ontem. Ele teria dado um “chilique” ao se negar a embarcar com moradores locais em um voo fretado quando deixava a cidade de Barcelos, no Amazonas. A produção do evento teria pedido a Paulo Ricardo para que ele cedesse lugares vagos no avião para algumas pessoas. Segundo jornais locais, ele teria se recusado.

A Coluna procurou o produtor Renato Costa, que viajou com o artista, e ele explicou que a confusão aconteceu devido ao excesso de bagagem da equipe, e que não caberiam mais pessoas.

Também procuramos a assessoria de imprensa de Paulo Ricardo, que também alegou que voos fretados exigem o envio da documentação e descrição da carga e peso dos passageiros antes de alugar a aeronave, por isso não teria sido possível mais pessoas.

