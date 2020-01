Paolla Oliveira e seu ‘corpo real’ no Carnaval

PUBLICIDADE 

Rainha de bateria da escola de samba Grande Rio, no Rio de Janeiro, Paolla Oliveira aderiu ao movimento ‘corpo real’. Ela contou para a Coluna que vai dispensar um truque básico que quase todas as rainhas de baterias usam: meia calça para disfarçar celulite e flacidez. “Não vou usar meia calça nos ensaios e nem na Avenida. Vou desfilar meu corpo real. O mundo está vivendo um momento em que as pessoas não têm mais vergonha de mostrar o real e isso é muito bom”, falou a beldade.

