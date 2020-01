Os detalhes da gravidez de cinco meses de Rafaella Santos

PUBLICIDADE 

Este colunista adiantou em outubro de 2019, no UOL, que Rafaella Santos estaria grávida de Gabigol, até então seu namorado, e que eles haviam revelado a notícia apenas para amigos. Na época, a assessoria de Rafaella negou com veemência a informação. Na manhã de ontem, após a notícia ventilar mais uma vez na mídia, voltamos a buscar a assessoria da irmã de Neymar, e ela mudou sua resposta, disse que Rafaella “se pronunciará de forma espontânea”. Mas nós continuamos afirmando: ela está grávida, sim, e de 5 meses.

E agora contamos os bastidores:

O que estaria mantendo a irmã de Neymar em silêncio até agora é o término do namoro e também a reação negativa de seu pai, que foi o último a saber da informação, e não gostou nada, ainda mais depois de notícias recentes – divulgadas também por esta coluna – que comprovam conversas “íntimas” de Gabigol com outra moça enquanto namorava Rafaella. A futura mamãe, no entanto, está tentando fazer com que os ânimos se acalmem na família e, até ficar sabendo das conversas íntimas do ex, ainda tentava a reconciliação. De acordo com fontes da Coluna, Gabigol não quer voltar ao relacionamento, mas está disposto a assumir o filho.

A notícia da gravidez de Rafaella ganhou força neste final de semana quando ela posou ao lado de um DJ na festa de aniversário de sua mãe, Nadine, em Santos, e fãs apontaram que a blogueira estaria com uma barriga mais saliente na imagem. “Nós respeitamos as questões familiares, ou seja, a vida pessoal de cada um dos nossos assessorados. E por isso, procuramos nos envolver o menos possível com fofocas e especulações. Caso tenha algo, a Rafaella se pronunciará de forma espontânea, como sempre fez”, disse a representante da irmã de Neymar sobre a gravidez da jovem.

