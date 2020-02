‘O rock combina com o Carnaval’, diz criador do bloco Eduardo e Mônica

PUBLICIDADE 

Com a expectativa de levar 15 mil pessoas no próximo dia 23 de fevereiro para o Yurb (ao lado do Píer 21), o bloco Eduardo e Mônica se consagra como uma das principais festas carnavalescas de Brasília, levando o ritmo mais característico da capital para a folia.

A Coluna do Leo Dias, destacando o que há de bom no Carnaval da cidade, conversou com um dos criadores do bloco, Marquinho Vidal. Ele explica que roqueiros também aceitam outros ritmos, e que no fim tudo vira brincadeira para os foliões.

“Somos todos de Brasília e temos essa identidade muito forte com o rock daqui, por isso criamos esse bloco. Mas logo conquistamos muita gente, outros ritmos e tudo se tornou bem-vindo”, disse Marquinho, que completa: “Em alguns momentos somos rock, em outros somos todos os ritmos. Axé, pagode, funk, usamos tudo nas músicas do bloco”, disse Marquinho à Coluna.

O bloco foi criado em 2017 e leva guitarras e distorção se unindo à pegada forte da percussão. Legião Urbana, Raimundos, Cássia Eller e Capital Inicial fazem parte do repertório.

Tal inovação no Carnaval rendeu o título de ‘Melhor Bloco de Carnaval de Brasília’ pelo júri popular em 2019. “Ficamos muito felizes porque a identidade com a população foi imediata”, conclui o músico.

Com colaboração de Lucas Pasin O conteúdo publicado nesta Coluna não corresponde necessariamente à opinião ou à postura do Jornal de Brasília, de forma que o jornalista subscritor é inteiramente responsável pelo teor da matéria.