No ritmo do Olodum

PUBLICIDADE 

Será lançado nesta sexta-feira, a parceria de Luan Santana com Léo Santana e Olodum. Eles gravaram juntos o clipe da música “Sofrendo Feito Um Louco” e querem embalar os fãs no Carnaval. A música foi gravada originalmente por Luan Santana no álbum ao vivo ‘Viva’, lançado em 2019.

De olho no circuito da folia, especialmente o de Salvador, onde se apresenta na segunda-feira de Carnaval, no ‘Carnavalito’, o sertanejo decidiu dar uma repaginada na canção. A Coluna do Leo Dias conseguiu uma imagem exclusiva da gravação do clipe.

Com colaboração de Lucas Pasin O conteúdo publicado nesta Coluna não corresponde necessariamente à opinião ou à postura do Jornal de Brasília, de forma que o jornalista subscritor é inteiramente responsável pelo teor da matéria.