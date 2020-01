Nicole Bahls investe pesado nos looks pré-Carnaval

PUBLICIDADE 

Quem pensa que as beldades investem apenas nas fantasias no dia do desfile de Carnaval está enganado. Nicole Bahls, por exemplo, contratou dois estilistas – Márcio Ferreira e André Barttolo – apenas para cuidar de seu visual no ‘pré-Carnaval’, ou seja, nos looks para ensaios, festas e também para o tradicional Baile da Vogue.

Os dois, que vestem várias celebridades, revelam que Nicole não tem medo de colocar a mão no bolso na hora de investir em um look. No último ensaio da Beija-Flor, por exemplo, ela usou um vestido feito por eles com cristais e pedrarias avaliado em mais de R$ 5 mil. Que poder!

