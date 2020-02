Namorada de Lucas do BBB 20 diz que ‘pressão no jogo’ poderia justificar traição

PUBLICIDADE 

No meio de uma edição polêmica, com uma discussão fora e dentro da casa sobre machismo e assédio, a namorada do participante Lucas Gallina, do ‘BBB 20’, conversou com a Coluna do Leo Dias e disse que ‘pressão no jogo’ poderia justificar uma traição do namorado na casa.

“Acredito que seria algo para conversarmos quando ele saísse. Afinal, com toda a pressão do jogo, das noites sem dormir, da falta da rotina de um relacionamento e do contato com as pessoas especiais para ele, não deve ser algo fácil de julgar”, disse ela.

No entanto, Juliana não está chateada com proximidade de Lucas e Mari Gonzalez, e fala sobre o brother: “A proximidade do Lucas com a Mari Gonzalez não me decepcionou, assim como com nenhuma outra participante da casa. Desde que eu conheço o Lucas ele sempre teve mais amizades com mulheres, então essa proximidade e o carinho dele com elas faz parte da amizade e não vi malícia, por parte dele, em nenhum momento no programa”.

Com colaboração de Lucas Pasin O conteúdo publicado nesta Coluna não corresponde necessariamente à opinião ou à postura do Jornal de Brasília, de forma que o jornalista subscritor é inteiramente responsável pelo teor da matéria.