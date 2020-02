Marília Mendonça lança série mostrando bastidores da turnê na Europa

PUBLICIDADE 

Na próxima sexta-feira (7), Marília Mendonça estreia em seu casal IGTV, no Instagram, uma série, com quatro episódios, mostrando os bastidores de sua última turnê pela Europa. A rainha da sofrência passou por Londres, Amsterdam, Zurique, Lisboa e ainda, a apresentação que a cantora fez na festa de aniversário de Neymar, no ano passado, em Paris.

A série apresenta para os fãs da rainha da sofrência momentos íntimos e inéditos, o que acontece fora dos palcos, a ansiedade, a resposta dos fãs e toda a logística que envolveu o projeto.

E, por falar, em turnê na Europa, Marília já tem data para uma próxima turnê por lá. Ela se apresenta no dia 2 de abril em Londres, depois passa por Bruxelas, Porto, com ingressos esgotados, e termina em Lisboa.

