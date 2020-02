Luciana Gimenez pode voltar a ser rainha de bateria em 2021

PUBLICIDADE 

Nem bem acabou o Carnaval e as negociações para os desfiles de 2021 já começam com tudo. Luciana Gimenez, por exemplo, contou que está com saudades de desfilar frente a uma bateria e revelou que uma escola de samba fez uma proposta para que ela ocupe o posto.

“Ontem desfilei na Grande Rio e foi maravilhoso. Penso em voltar a ser rainha de bateria. Estou conversando com uma escola, mas ainda é segredo”, despistou Gimenez. Alguém desconfia?

