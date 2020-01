Kondzilla fecha parceria poderosa com a Coca-Cola Brasil

PUBLICIDADE 

Produtor de grandes hits de funk no Brasil, Konzilla mostrou que realmente é uma potência quando o assunto é música. Ele fechou contrato com a Coca-Cola Brasil em uma parceria poderosa, e tudo indica, envolvendo uma boa quantidade de dinheiro. A marca de bebidas o apoiará para que ele lance seis novos hits com artistas que estão bombando no verão, entre eles Thiaguinho MT, da música “Tudo Ok”, já apresentado nesta Coluna.

Para entender melhor o motivo de uma marca tão poderosa se aliar a Kondzilla, perguntamos para a Coca-Cola: Como KondZilla foi escolhido para essa ação? O gerente de comunicação e marketing integrado da marca no Brasil, Yugo Motta, falou com exclusividade à Coluna: “Escolhemos o Kondzilla pela relevância que eles tem hoje na música e no público – assim como os outros parceiros em seus devidos territórios. Estamos falando do terceiro canal do mundo no Youtube. Então faz super sentido para a gente estar com eles nessa parceria”.

Sem revelar valores do contrato, Yugo completa: “A negociação foi realizada por diversas mãos. O Kond fez uma curadoria dos novos talentos de sua base e o time da Coca-Cola aprovou os nomes.”

A Coluna antecipa uma foto da gravação de um desses novos hits, do clipe de “Hino dos Solteiros”, feat de Tainá Costa com Thiaguinho MT, que irá ao ar no dia 2 de fevereiro no canal de KondZilla, mas já pode ser desbloqueado no site da campanha para quem for consumidor da marca parceira.

Com colaboração de Lucas Pasin O conteúdo publicado nesta Coluna não corresponde necessariamente à opinião ou à postura do Jornal de Brasília, de forma que o jornalista subscritor é inteiramente responsável pelo teor da matéria.