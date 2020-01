Hulk Paraíba tem jantar romântico com direito a champanhe de R$2 mil

PUBLICIDADE 

O namoro do jogador Hulk Paraíba com Camila Ângelo, sobrinha de sua ex-mulher, aos poucos vai se tornando público nas redes sociais do craque.

Ontem, o atacante do Shangai SIPG compartilhou com seus seguidores no Instagram uma série de vídeos onde mostra detalhes de um jantar romântico com a amada. Nas imagens, Hulk mostra que a noite foi comemorada com um brinde com Champagne Cristal Louis Roederer, cuja garrafa da safra de 2008 não sai por menos de R$ 2 mil.

Como dizem: se for para ter um jantar romântico, só aceito assim, viu?

