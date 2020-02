Henrique e Juliano ampliam indenização determinada pela Justiça à família de funcionário morto

PUBLICIDADE 

Um funcionário da equipe técnica da banda de Henrique e Juliano morreu eletrocutado no momento em que fazia ajustes no palco onde ocorreria o show da dupla sertaneja em Minas Gerais, em fevereiro do ano passado. O triste incidente abalou os cantores na ocasião que chegaram a cancelar a apresentação daquela noite. Passado o susto, na última terça-feira (11), os músicos fizeram um acordo judicial com a família de Carlos Souza, colaborador da dupla que veio a óbito, e além do determinado pela Justiça também decidiram pagar uma pensão vitalícia para a família do trabalhador.

A justiça determinou que a dupla pague uma indenização de R$ 300 mil à família da vítima, que teve uma parada cardíaca e chegou a receber atendimento médico do Samu e Corpo de Bombeiros, mas não resistiu. Além desse valor, Henrique e Juliano também decidiram pagar por vontade própria uma pensão vitalícia de um salário-mínimo aos pais de Carlos Souza e solicitaram que os oito irmãos do funcionário também pudessem usufruir de uma parte do valor da indenização. Procurada, a assessoria de imprensa dos sertanejos confirmaram as informações.

“A dupla Henrique & Juliano aguardava com ansiedade a conclusão deste processo”, disse a representante da dupla, que foi complementada com uma declaração de Henrique: “Carlos sempre foi um muito querido e nosso desejo sempre foi tratar este assunto com muita dignidade”.

