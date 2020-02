Depois de destaque na TV, Glamour Garcia será rainha carnavalesca no Rio

PUBLICIDADE 

Depois de roubar a atenção em “A Dona do Pedaço”, onde deu vida a Britney, a atriz e trans Glamour Garcia se prepara para o Carnaval. Além de ser uma das estrelas do desfile da escola de samba Grande Rio, ela também foi escolhida para ser rainha de uma tradicional feijoada carnavalesca no Rio, a “Feijoada Rio Othon”.

“É um orgulho, uma honra gigantesca, né? Eu estou radiante. Desfilar já é uma alegria, participar já é uma honra, mas ser a rainha da feijoada é uma magnitude acho que é da minha altura. Humildemente, agradeço a Deus esse presente”, disse Glamour sobre o título. Arrasa no Carnaval!

