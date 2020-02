Déborah Secco sobre carnaval: “tenho outras prioridades e não encaro mais uma Sapucaí”

PUBLICIDADE 

Deborah Secco vem roubando a cena no pré-carnaval do Rio de Janeiro, com destaque para o Baile da Vogue, onde apareceu com o corpo todo pintado de prata, e também para quando foi anunciada como rainha do Camarote Allegria, e usou um vestido dourado todo aberto na lateral. Mas, quem pensa que essa animação da atriz também inclui uma possível volta à Marquês de Sapucaí – onde já chegou até a ser rainha de bateria, pela Grande Rio, em 2004 – está enganado. A protagonista de “Salve-se Quem Puder”, da TV Globo, revelou à Coluna Leo Dias que, aos 40 anos, não pensa em desfilar novamente em uma escola de samba.

“Estou velha (risos). Aguentar uma avenida inteira não é fácil e eu não tenho essa força mais. Além disso, tenho outras prioridades hoje em dia. Não quero mais perder meu tempo malhando e fazendo aula de samba. Ser rainha ou madrinha de uma escola de samba é algo de grande responsabilidade. Aquilo é a vida de muitas pessoas. E eu não vou entrar no cargo para fazer algo mais ou menos”, explicou a atriz.

Ela completa: “Uma madrinha fica lá 90 minutos sambando, e eu não tenho mais idade para isso”.

Deborah, no entanto, encontrou em 2020 uma forma mais tranquila de curtir a folia. Como rainha de um camarote, ela consegue ter menos compromisso com o carnaval e pode explorar sua paixão que carrega desde pequena.

“Sempre gostei muito de usar fantasias. Quando era mais nova, minha mãe fez uma fantasia bem simples, humilde, e eu me inscrevi para participar de um concurso. Todos estavam com fantasias luxuosas e a minha era simples. Ganhei como Miss Simpatia. Minha paixão por maquiagem e fantasia vem desde criança. E sempre espero o Carnaval chegar para vestir os ‘looks babados’ todos”, disse a atriz.

Desfilando um corpo de dar inveja em muita menina de 20 anos, Deborah Secco diz que não faz nenhum tipo de dieta ou exercício, nem mesmo às vésperas de ser rainha de um camarote. A atriz brinca e até pede para esta Coluna esconder seu segredo: “Dizem que é sorte, mas não escreve isso porque se não vão colocar olho gordo.”

Encarando o carnaval também como um momento de trabalho, com presenças VIP, Deborah conta que nem sempre consegue curtir com toda a família, ao lado do marido, Hugo Moura, e da filha, Maria Flor: “Até tentamos aproveitar juntos, mas normalmente quando eu saio o Hugo fica com a Maria. Não é fácil deixar a Maria com qualquer um. Tem que ser alguém que ela queira ficar também. E ela adora carnaval. Principalmente adora me ver fantasiando, ver a mamãe com looks de heroínas, maquiagem. Ela adora essa preparação. E nós tentamos nos divertir sempre juntos.”

