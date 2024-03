Um homem sofreu uma parada cardíaca em uma parada de ônibus próxima ao Park Shopping, no Distrito Federal. O Corpo de Bombeiros foi chamado para prestar socorro.

A ocorrência foi registrada às 11 e 38, com três viaturas do CBMDF se deslocando para o local. Ao chegar, encontraram o homem, identificado como G. A. S., de 47 anos, em parada cardiorrespiratória. Iniciaram-se os procedimentos de reanimação cardiopulmonar com o apoio do SAMU 105.

Após uma hora de tentativas, a vítima não resistiu e foi declarado óbito no local. A PMDF e a PCDF foram acionadas para procedimentos necessários.