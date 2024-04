STF tenta colocar água na fervura da crise. Conseguirá?

De surpresa, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, foi ao Congresso para conversar com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Moraes foi medir pessoalmente a temperatura da crise que envolve os poderes da República, especialmente as relações do Legislativo com o Judiciário. Moraes sabe que é o foco de boa parte desse incômodo, com suas ações como relator dos atos antidemocráticos e no comando do TSE. Resolveu atuar diretamente para tentar colocar alguma água na fervura e diminuir a fogueira da crise.

Se ele conseguirá, só conseguiremos ver nos próximos dias, porque há ainda diversas possibilidades de retaliação ao Supremo colocadas na pauta tanto da Câmara quanto do Senado.

É o que mostra Rudolfo Lago, no JBrNews de hoje.