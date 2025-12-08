Qual o preço da candidatura de Flávio Bolsonaro?

No mínimo curiosos os movimentos do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Na sexta-feira (5), ele fez uma postagem dizendo que era o ungido por seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, para disputar a Presidência da República em 2026.

Então, no fim de semana, no que seria seu primeiro ato de campanha, ao final ele admitiu que poderia vir a desistir da candidatura, desde que fosse pago “um preço”. Que “preço” seria esse, não disse claramente, mas sinalizou que poderia ser um compromisso de perdão que livrasse Jair Bolsonaro da cadeia.

Se não disse o “preço”, a candidatura de Flávio Bolsonaro ficou precificada. Por trás delas, há diversas sinalizações importantes que podem começar a clarear mais o jogo da direita para a sucessão em 2026. Quais são essas precificações é o que Rudolfo Lago explica no JBrNews de hoje.