Dólar abre em leve queda após Flávio Bolsonaro sinalizar que pode desistir de disputar Presidência

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O dólar abriu em leve queda nesta segunda-feira (8), com o mercado ajustando preços após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) sinalizar no fim de semana que poderá desistir da candidatura à Presidência em 2026.

Os investidores também estão à espera das reuniões dos bancos centrais do Brasil e dos EUA para definição da taxa de juros, que começam nesta terça-feira (9).

A expectativa dos analistas é que o BC mantenha a Selic em 15%, enquanto nos EUA há uma previsão de novo corte de 0,25 ponto percentual, o que seria a quarta redução consecutiva.

Às 9h04, a moeda norte-americana caía 0,24%, cotada a R$ 5,4217. Na sexta-feira (5), o dólar fechou em disparada de 2,33%, cotado a R$ 5,434, após a notícia de que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) escolheu o filho Flávio, senador do Rio de Janeiro pelo PL, como seu candidato presidencial nas eleições de 2026. A informação foi divulgada pelo senador nesta tarde.

O efeito informação no mercado, segundo Daniel Teles, especialista e sócio da Valor Investimentos, ocorreu por causa da percepção de que a preferência de Bolsonaro por Flávio enfraquece uma eventual candidatura de Tarcísio de Freitas (Republicanos), nome favorito da Faria Lima para a disputa.

“Sob a ótica do mercado, Tarcísio é o candidato mais forte para bater de frente com Lula (PT) na eleição. Se Flávio é o candidato de Bolsonaro, Tarcísio não tem o apoio do ex-presidente e será um nome que dividirá a direita. É o mercado precificando a chance de uma reeleição de Lula.”

Na máxima do dia, por volta das 16h, a moeda americana atingiu R$ 5,485 (+3,30%). É o valor mais alto de fechamento desde 16 de outubro, quando a divisa encerrou o dia em R$ 5,441; na semana, a divisa teve alta de 1,86%.

Já a Bolsa caiu 4,30%, a 157.369 pontos, apagando os recordes recentes e registrando sua maior queda desde 22 de fevereiro de 2021, quando uma intervenção do então presidente Jair Bolsonaro no comando da Petrobras derrubou o valor de mercado da empresa e causou um recuo de 4,86% no Ibovespa.

Com a queda desta sexta, o índice acumulou baixa de 1,07% na semana.

O Ibovespa havia iniciado o dia a 164.460 pontos, permanecendo neste patamar até por volta das 13h, quando passou a cair firmemente. Na mínima do dia, por volta das 17h30, a Bolsa chegou a 157.006, queda de 4,53%.

A queda coincide com o horário em que a notícia foi publicada pelo portal Metrópoles, posteriormente confirmada pela Folha de S.Paulo.

A escolha de Flávio na disputa presidencial foi confirmada por ele em postagem nas redes sociais. “É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação”, escreveu.

A forte disparada da moeda americana, na visão de Paula Zogbi, estrategista-chefe da Nomad, também tem fundamentos na valorização acumulada do real e da Bolsa brasileira nos últimos dias.

“Essas altas consecutivas da Bolsa e do real criaram um ambiente um pouco mais sensível, no qual investidores vendem ativos com mais facilidade para evitar a volatilidade. É normal que, antes de conseguir digerir o noticiário político, o mercado entre em um fluxo vendedor mais forte.”

Há, ainda, um movimento tradicional de distribuição de dividendos no mês de dezembro que também pesa no dólar, segundo analistas.

De acordo com Daniel Teles, da Valor Investimentos, ao longo de todo o mês há saída de dólares relacionada a essas distribuições. Isso pressiona a moeda porque parte dos recursos é enviada ao exterior.

“Essa transferência de recursos para fora empresas distribuindo dividendos a seus sócios, que remetem parte ao exterior costuma ser mais intensa em dezembro”, afirma.

O movimento pode ganhar mais força nos próximos pregões, já que dezembro é o último mês antes da entrada em vigor do novo imposto mínimo sobre lucros, aprovado com a reforma do Imposto de Renda, lembra João Daronco, analista da Suno Research.

Em oposição, o fluxo de capital estrangeiro vem impulsionando a Bolsa no ano, com a participação desses investidores chegando a 58,9% em novembro deste ano, totalizando R$ 546 bilhões investidos.

Segundo Rodrigo Marcatti, economista e CEO da Veedha Investimentos, “há uma migração de capital saindo dos Estados Unidos com os cortes de juros que estão ocorrendo por lá e fluindo para as bolsas emergentes”

Ele vê movimento pela alta do Ibovespa continuar, apesar do forte recuo desta sexta. “Qualquer capital que entra faz a Bolsa subir muito rapidamente”, diz

Antes disso, os investidores avaliavam o PCE, indicador americano favorito do Fed (Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos) para medir a trajetória da inflação nos EUA, que mostrou uma perda de força da economia americana no final do terceiro trimestre.

Ele, no entanto, é datado de três meses atrás o “shutdown” do governo norte-americano freou leituras a partir de agosto, e, com a retomada das atividades, as agências federais estão fazendo divulgações retroativas.

As apostas estão concentradas em uma nova redução de 0,25 ponto percentual na taxa básica de juros americana nesta semana, com probabilidade de 87,2%. Os 12,8% restantes veem como mais provável uma manutenção do atual patamar de 3,75% e 4%.

Os agentes se valem de uma série de dados de inflação e do mercado de trabalho para calibrar as apostas sobre os juros. Na quinta, por exemplo, o Departamento do Trabalho divulgou que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego estaduais somaram 191 mil na semana encerrada em 29 de novembro, ante expectativa de 220 mil de economistas consultados pela Reuters.

É o nível mais baixo desde setembro de 2022, o que sugere que o desempenho do mercado de trabalho americano não está tão fraco. Na quarta, porém, um relatório de emprego da ADP referente a novembro mostrou que o setor privado teve a maior queda em mais de dois anos e meio durante o mês. Foram fechados 32 mil postos de trabalho em novembro, ante estimativa de economistas consultados de abertura de 10 mil postos de trabalho.

Para João Soares, sócio-fundador da Rio Negro Investimentos, os números surpreenderam negativamente. “É uma queda bastante acentuada no número de empregos. O dado revela de que talvez haja um enfraquecimento um pouco maior do que o esperado nos EUA”, afirma.

Diante de dados mistos, a decisão do Fed promete ser dividida ainda mais ao se considerar que outros relatórios importantes ainda não foram divulgados por causa do shutdown. O “payroll”, que avalia o estado do mercado de trabalho, está defasado e só será atualizado em 16 de dezembro, ou seja, após a reunião da autoridade norte-americana.

O Banco Central brasileiro também decide sobre a taxa Selic nos mesmos dias que o Fed, mas aqui os operadores estão em consenso: o mercado precifica quase 100% de probabilidade de manutenção dos juros em 15%.

O BC passou a defender juros contracionistas por “período bastante prolongado” em junho deste ano, quando fez sua última elevação da Selic.

No mercado de câmbio, quanto maior o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, melhor para o real, e o inverso também vale.

Quando a taxa por lá cai como ocorreu nas últimas reuniões do Fed e a Selic permanece em patamares altos, investidores se valem da diferença de juros para apostar na estratégia de “carry trade”.

Isto é: toma-se empréstimos a taxas baixas, como a americana, para investir em mercados de taxas altas, como o brasileiro. O aporte aqui implica na compra de reais, o que desvaloriza o dólar.